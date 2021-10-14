Самой молодой матерью в Саратовской области стала 14-летняя девочка

За последние девять месяцев рождаемость в Саратовской области сократилась на 0,53%. Об этом заявила на сегодняшней пресс-конференции начальник управления ЗАГС правительства региона Юлия Пономарева.

Сохраняется привычная тенденция – мальчиков рождается больше. За указанный промежуток времени родилась 141 пара двойняшек, а две семьи региона пополнились сразу тремя детьми. Больше всего детей рождается в Ленинском районе Саратова.

Чаще всего женщины рожают после 30-ти. В возрасте от 25-ти до 29-ти лет стали мамами 4 176 жительниц региона, от 18-ти до 24-х – 2 970, 16-17 лет – 13.

Самой юной роженице 14 лет, отцу 17 лет. Старше всех оказалась 53-летняя мать, а самому возрастному новоиспеченному отцу 70 лет.

Напомним, в Саратовской области почти на 17% выросло количество заключаемых браков.

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