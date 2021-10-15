В Саратовской области планируют вводить систему QR-кодов для посещения магазинов и общепита

Коды на вход - скоро по всей Саратовской области Фото: Иван МАКЕЕВ

Губернатор Валерий Радаев заявил о начала разработки предложений по ужесточению запретов в связи с ростом заболеваемости коронавиурсом. Речь идет о системе QR-кодов, без которых вход во многие учреждения будет запрещен. Получать коды будут только привитые граждане.

- В связи с крайне напряженной эпидемиологической ситуацией в регионе необходимо усилить профилактические меры. Дано поручение зампреду Правительства Роману Грибову разработать предложения по введению на территории Саратовской области QR-кодов для посещения массовых мероприятий, учреждений культуры и спорта, торговых центров, объектов общественного питания. Подготовить предложения нужно в короткие сроки. Все дополнительные меры безопасности будут противостоять распространению коронавирусной инфекции, помогать сохранить жизни людей, - говориться в заявлении губернатора, которое распространила его пресс-служба.

К разработке системы Радаев поручил привлечь специалистов Минцифры, а также провести консультации с представителями бизнес-сообщества.