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Общество15 октября 2021 9:37

В Саратовской области планируют вводить систему QR-кодов для посещения магазинов и общепита

Поручение разработать введение таких кодов дал губернатор Радаев
Источник:kp.ru
Комментарии (5)Комментарии (5)(5)
Коды на вход - скоро по всей Саратовской области

Коды на вход - скоро по всей Саратовской области

Фото: Иван МАКЕЕВ

Губернатор Валерий Радаев заявил о начала разработки предложений по ужесточению запретов в связи с ростом заболеваемости коронавиурсом. Речь идет о системе QR-кодов, без которых вход во многие учреждения будет запрещен. Получать коды будут только привитые граждане.

- В связи с крайне напряженной эпидемиологической ситуацией в регионе необходимо усилить профилактические меры. Дано поручение зампреду Правительства Роману Грибову разработать предложения по введению на территории Саратовской области QR-кодов для посещения массовых мероприятий, учреждений культуры и спорта, торговых центров, объектов общественного питания. Подготовить предложения нужно в короткие сроки. Все дополнительные меры безопасности будут противостоять распространению коронавирусной инфекции, помогать сохранить жизни людей, - говориться в заявлении губернатора, которое распространила его пресс-служба.

К разработке системы Радаев поручил привлечь специалистов Минцифры, а также провести консультации с представителями бизнес-сообщества.