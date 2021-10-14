За девять месяцев в Саратовской области поженились 10 тысяч пар

За прошедшие девять месяцев количество браков в Саратовской области увеличилось на 16,6% в сравнении с прошлым годом. Об этом сегодня, 14 октября, заявила на пресс-конференции начальник управления по делам ЗАГС правительства Юлия Пономарева.

Она рассказала, что в торжественной обстановке заключили союз 6 540 пар саратовцев, а всего за указанный период поженились 10 002 пары.

Большая часть саратовцев вступала в брак в возрасте от 25-ти до 34-х лет. В промежутке с 18-ти до 24-х лет расписались 21,8% мужчин и 35% женщин, после 45 лет регистрировали отношения 13% мужчин и 10% женщин.

В 44% случаев молодожены заключали брак впервые. 12% мужчин и 16% женщин расписывались во второй раз. Самым молодым невесте и жениху было 16 и 17 лет соответственно, а самыми возрастными оказались 86-ти и 85-летние саратовцы.

Больше всего регистраций пришлось на 21 августа (340), 5 июня (220) и пятницу 13 августа (126).

Пономарева отметила, что всё чаще заключать браки стали в больницах.

С иностранцами узаконили отношения 464 жителя региона: 153 невесты и 311 женихов.

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