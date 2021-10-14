В Саратовской области горят леса в двух районах

Из-за неосторожного обращения с огнем горит лес в двух районах Саратовской области

В двух районах Саратовской области — в Вольском и Саратовском 14 октября загорелся лес. Борьбу с пожарами осложняет сильный ветер. В Вольском районе он достигает 15-20 метров в секунду. Оба пожара низовые, горит трава и сухая подстилка. Об этом сообщили в региональном миниприроды.

В Саратовском районе пожар полыхает возле поселка Колотов Буерак в кленовом лесу. Когда в 13.23 поступил сигнал о возгорании площадь пожара оценивалась в 0,5 га.

В 14.50 поступило сообщение о возгорании травы в березовом лесу в двух километрах севернее Вольска на площади 0,5 га.

Тушение пожаров продолжается, специалисты уже назвали причину их возникновения — неосторожное обращение с огнем.

В Саратовской области продолжает действовать особый противопожарный режим до 31 октября. В это время запрещено разводить костры в лесу, заезжать в лес на автомобилях, кроме дорог общего пользования.