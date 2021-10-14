Саратовским участникам Олимпиады в Токио выплатят утешительные 100 тысяч рублей

В Саратовской области спортсменам, принявшим участие в 32-х летних Олимпийских играх в Токио, выплатят по 100 тысяч рублей.

Постановление о выплатах подписал председатель правительства Саратовской области Роман Бусаргин.

Напомним, на Олимпийских играх Саратовскую область представляли только три спортсмена: Кира Степанова (гребля на байдарках и каноэ), Константин Лоханов (фехтование) и Александра Разаренова (триатлон).

Ни один из них не смог поучаствовать в реальной борьбе за медали Олимпиады в своих стартах.

Деньги отдадут не просто так - документы на получение выплат спортсменам нужно подать в областное министерство молодежной политики и спорта до 15 ноября.

Напомним, паралимпийцы из Саратовской области выступили успешнее и завоевали в Токио 10 медалей.