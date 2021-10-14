В Радищевском музее представили выставку об истории ограничений

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Фотовыставка «Ограничение: от Ветхого Завета до COVID -19» Экспериментальной творческой мастерской Поволжского отделения Российской академии художеств и Творческого союза художников России работает в Радищевском музее в Саратове. Она открылась в рамках работы Седьмой международной научно-практической конференции «Искусство и власть».

Участники проекта пытаются ответить на вопрос - какова же роль ограничений в жизни каждого человека? Работа авторов также проходила в условиях длительной изоляции и неопределенности.

В проекте «Ограничение» приняли участие члены Российской академии художеств и секции арт-фото Творческого союза художников России Мария Вяжевич, Серж Головач, Дарья Жмылёва, Александр Иванников, Ольга Казанцева, Виктор Калинин, Максим Киреев, Андрей Клюев, Галина Кузнецова, Сергей Милюков, Наталья Поварова, Оксана Поварова, Дмитрий Розенбаум, Сергей Савельев, Елена Смирнова, Марина Соболева, Борис Сысоев, Алексей Филоненко, Константин Худяков, Ирина Чеп. Об этом рассказал руководитель Экспериментальных творческих мастерских ПО РАХ и ТСХР академик Константин Худяков.

Официальное торжественное открытие пройдет 15 октября в 18.00 с участием руководителя и автора проекта Максима Киреева, почетного члена Российской академии художеств, руководителя секции арт-фото Творческого союза художников России.