Иностранные инвестиции на 1,5 млрд рублей помог привлечь в Саратовскую область Роман Путин

Инвестиционный консультант Роман Путин, основатель консалтинговой компании «Путинконсалтинг» стал главой Совета директоров региональной Группы Компаний «СоюзНефть» и смог привлечь в Саратовскую область 1,5 миллиарда рублей иностранных инвестиций. После месяца переговоров было подписано Соглашение с китайскими партнерами.

- Иностранные инвестиции, вложенные в реальный сектор экономики, помогают создавать рабочие места и позволяют не только получать прибыль, но и делать жизнь людей лучше. Группа Компаний «СоюзНефть» успешно реализует эти задачи благодаря слиянию науки и бизнеса, - считает Роман Путин.

Роман Путин

Компания «СоюзНефть» молодая: она появилась в 2018 году. По оценкам специалистов, ее стоимость достигла двух миллиардов рублей, а в дальнейшем составит более 20 миллиардов. Из 100 скважин, планируемых к разработке, 7 уже работают и 5 в процессе ввода, 20 месторождений готовы к бурению. Особо стоит отметить, что компания реконструирует старые заброшенные скважины, тем самым предотвращая различные техногенные катастрофы.

Пресс-конференция Романа Путина и саратовской Группы Компаний «СоюзНефть» пройдет в ресторане Soho и начнется в 12:00. На ней инвестиционный консультант расскажет о создании рабочих мест в Саратовской области, а также конкуренции нефтяного бизнеса и альтернативных источников энергии. Далее участники мероприятия направятся в Парк покорителей космоса, где возложат цветы к памятнику Юрию Гагарину. Также планируются закладка памятной аллеи.