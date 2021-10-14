В доме на Соколовой зарезали мужчину

Мужчину убили в доме на Соколовой
Фото: СУ СКР по Саратовской области
В Кировском районе Саратова был убит мужчина.
Как сообщили «КП-Саратов» в Следственном комитете, тело 46-летнего мужчины было обнаружено вечером 13 октября в квартире дома на Соколовой.
На груди погибшего имелись ранения
Фото: СУ СКР по Саратовской области
Следователь и судмедэксперт осмотрели труп. Оказалось, что мужчину не менее четырех раз ранили в грудь. Было возбуждено уголовное дело об убийстве. Ведется поиск подозреваемого.
Следователи СК ведут расследование
Фото: СУ СКР по Саратовской области
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