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Происшествия14 октября 2021 5:30

В доме на Соколовой зарезали мужчину

Возбуждено дело об убийстве
Источник:kp.ru
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Мужчину убили в доме на Соколовой

Мужчину убили в доме на Соколовой

Фото: СУ СКР по Саратовской области

В Кировском районе Саратова был убит мужчина.

Как сообщили «КП-Саратов» в Следственном комитете, тело 46-летнего мужчины было обнаружено вечером 13 октября в квартире дома на Соколовой.

На груди погибшего имелись ранения

На груди погибшего имелись ранения

Фото: СУ СКР по Саратовской области

Следователь и судмедэксперт осмотрели труп. Оказалось, что мужчину не менее четырех раз ранили в грудь. Было возбуждено уголовное дело об убийстве. Ведется поиск подозреваемого.

Следователи СК ведут расследование

Следователи СК ведут расследование

Фото: СУ СКР по Саратовской области

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