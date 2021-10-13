В Новобурасском районе выявлена незаконная и небезопасная турбаза

Фото: Р. Бусаргин. Новости и комментарии

Сегодня, 13 октября, Роман Бусаргин рассказал о том, как в Новобурасском районе Саратовской области власти выявили турбазу, работавшую с большим количеством нарушений.

Сотрудники налоговой инспекции и правоохранительных органов выявили 19 незадекларированных объектов недвижимости на турбазе в Новобурасском районе. Постройки сдавались в аренду нелегально, так что отдых в этом месте нельзя было назвать безопасным. Сам же владелец, не желая платить налоги и страховые взносы, выдавал сотрудникам «черную» зарплату. Речь идет о турбазе «Усадьба», рекламу которой нередко можно было встретить в социальных сетях.

- На этом работа межведомственной комиссии не останавливается. Подобные факты незаконной предпринимательской деятельности необходимо пресекать, - заявил Роман Бусаргин.

Напомним, ранее власти провели проверку на незаконной турбазе в Энгельсе. Там владелец неучтенной турбазы три года не платил налоги.

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