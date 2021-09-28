В Энгельсе владелец неучтенной турбазы три года не платил налоги

Нелегальные предприниматели из Энгельса утаили от бюджета 700 миллионов. Сегодня, 28 сентября, Роман Бусаргин в своем телеграм-канале рассказал о результатах деятельности межведомственной комиссии по мобилизации доходов в Саратовской области.

Напомним, ранее в Энгельсском районе было выявлено 40 граждан, владеющих объектами на десятки миллионов рублей. При этом налоги они не платили. На этот раз инспекция УФНС региона отчиталась о том, что у физлица обнаружили в собственности несколько крупных объектов. Строения использовались, как база отдыха в селе Усть-Караман. После проверки гражданин начал процедуру оформления юридического лица. Не уплаченные в бюджет налоги придется также внести.

Благодаря работе комиссии уже удалось привлечь порядка 700 миллионов рублей.

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