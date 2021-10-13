В Саратове без отопления остаются 39 многоквартирных домов

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За минувшие сутки в Саратове подключили к теплу еще 19 домов с центральным отоплением. Жители еще 39 многоквартирных домов пока мерзнут.

На утро 13 октября в областном центре отапливается 4230 (99%) жилых домов с центральным отоплением, 1403 (100%) и 1187 (99%) домов – в Энгельсском и Балаковском районах соответственно.

В администрации Саратова по-прежнему указывают, что причина отсутствия отопления в многоквартирных домах – повреждения на сетях ПАО «Т Плюс».

По данным председателя правительства Романа Бусаргина, спустя две недели с начала отопительного сезона в регионе есть неподключенные объекты соцсферы. Тепло подается в 1011 (99,9%) поликлиник, 949 (99,9%) общеобразовательных организаций, 120 (97,6%) спортивных сооружений, 1196 (99,2%) учреждений культуры.

В том числе, остаются без отопления в Саратове одна школа и одно учреждение здравоохранения. Их планировали начать отапливать уже вчера, но, судя по данным мэрии Саратова на сегодняшнее утро, этого не случилось.