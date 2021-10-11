В Саратове выявили африканскую чуму свиней

На территории Саратова зарегистрирована африканская чума свиней. Об этом сообщили 11 октября в Управлении Россельхознадзора по Саратовской области.

Ветеринары обнаружили на территории ООО «Старинные рецепты» (Саратов, Сокурский тракт) возбудителя АЧС.

- Были отобраны пробы сырья и готовой продукции, для исследования на данное заболевание. Согласно протоколам испытаний ФГБУ «Саратовская межобластная ветеринарная лаборатория», в доставленных для исследования пробах был обнаружен генетический материал возбудителя африканской чумы свиней, - сообщили в Россельхознадзоре.

Продукция в продажу не допущена - ее немедленно изъяли для сжигания. На территории предприятия выполнена дезинфекция.