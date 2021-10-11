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Происшествия11 октября 2021 14:08

Осенняя перекопка огорода на даче под Саратовом закончилась обнаружением скелета

Источник:kp.ru
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Фото: СУ СКР по Саратовской области

В Саратовском районе дачники откопали фрагменты человеческого скелета.

Это произошло 9 октября в селе Козловка Саратовского района.

Владельцы дачного участка перекапывали огород в осень и обнаружил человеческие кости.

Следователем регионального СУ СКР совместно с судебно-медицинским экспертом проведен осмотр места происшествия, установлено, что давность захоронения значительная.

Назначена судебно-медицинская экспертиза чтобы определить давность и причины смерти человека.