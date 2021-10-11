Осенняя перекопка огорода на даче под Саратовом закончилась обнаружением скелета

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Фото: СУ СКР по Саратовской области
В Саратовском районе дачники откопали фрагменты человеческого скелета.
Это произошло 9 октября в селе Козловка Саратовского района.
Владельцы дачного участка перекапывали огород в осень и обнаружил человеческие кости.
Следователем регионального СУ СКР совместно с судебно-медицинским экспертом проведен осмотр места происшествия, установлено, что давность захоронения значительная.
Назначена судебно-медицинская экспертиза чтобы определить давность и причины смерти человека.