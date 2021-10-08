В Саратове без отопления остаются 282 многоквартирных дома

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Сегодня, 8 октября на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям в правительстве Саратовской области обсудили готовность региона к зиме и безопасность прохождения отопительного сезона. К этому часу в области тепло подаётся в 98% многоквартирных домов и объектов соцсферы. Без отопления пока остаются 282 дома в Саратове, а также несколько объектов в Балакове и Аткарске. Об этом сообщил зампред Александр Соловьев в своем Инстаграм.

Соловьев получил министерству строительства и ЖКХ, а также главам районов сегодня отчитаться о пуске тепла во все объекты области. Как сообщил замминистра строительства и ЖКХ Александр Мышев, в области на 100% приготовлены запасы основного и резервного топлива - мазут, уголь и другое. По информации зампреда правительства - министра промышленности и энергетики области Андрея Архипова, аварийные резервные источники электроэнергии также подготовлены, заключены все необходимые договоры и проведены учения на объектах электросетевого комплекса на случай аварийных ситуаций.

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