В сентябре саратовцев больше всего волновали вопросы отопления и горячей воды

Жители Саратовской области в сентябре оставили в соцсетях 6306 обращений. Это на 510 меньше, чем в прошлом месяце. Таковы результаты анализа информации, который провели специалисты Центра управления регионом.

Ожидаемо на первое место вышла тема ЖКХ, подвинув ремонт дорог и тротуаров – 1350 обращений. Горожан волновали вопросы вступления в отопсезон и наличия горячей воды в квартирах. Ответственные извещали о времени завершения ремонтных работ и необходимости отправить в теплоснабжающую организацию заявку от УК на подачу тепла.

Лидер рейтинга прошлого месяца – ремонт дорог и тротуаров – оказался на второй позиции – 1282 обращения. Люди интересовались сроками окончания укладки асфальта на проезжих частях и пешеходных зонах. Местные администрации, как правило, в ответах указывали период, обозначенный в контрактной документации.

Третью строчку в сентябре заняла тема здравоохранения - 940 сообщений. Горожан беспокоили вопросы нехватки врачей в поликлиниках и технические проблемы с записью на прием. Чтобы справиться с ситуацией, в кал-центры брали работать студентов-медиков, а по поручению регионального министра здравоохранения, руководители поликлиник обязаны были обнародовать номера своих мобильных телефонов для оперативного реагирования.

Также жители интересовались вопросами благоустройства (829), образования (434), работы общественного транспорта (398).

По итогам сентября ответы были даны на 95% обращений. Остальные находятся в работе.

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