Карточная игра в саратовской коммуналке привела к смерти женщины

Мужчина ударил женщину кулаком по голове Фото: СУ СКР по Саратовской области

В Саратове осудили мужчину, ранее уже имевшему проблемы с законом.

Как сообщили «КП-Саратов» в Следственном комитете, на этот раз его признали виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью своей сожительнице, которая скончалась от полученных травм.

Преступление было совершено в коммунальной квартире дома на 2-й Прокатной. Сожители в гостях у соседей пили и играли в карты, но женщина критиковала мужчину, упрекая его в постоянных проигрышах. В конце концов, тот не выдержал и ударил ее кулаком по голове.

Свою вину мужчина признал и раскаялся Фото: СУ СКР по Саратовской области

На следующий день, 5 июля, сожители вновь пришли к соседям и снова поссорились, вспомнив былое. Позже, уже у себя в комнате, мужчина вновь ударил женщину кулаком по лицу. Та упала и ударилась головой об пол. Злоумышленник ушел обратно в гости, а при возвращении нашел свою даму без сознания на диване.

Прибывшие медики попытались реанимировать пострадавшую, но 6 июля она скончалась от тупой травмы головы.

Свою вину мужчина признал и раскаялся. Суд приговорил его к 10 годам в колонии строгого режима.

Трагедия разыгралась в коммуналке на 2-й Прокатной Фото: СУ СКР по Саратовской области

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