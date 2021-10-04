Женщины болеют коронавирусом в Саратовской области чаще мужчин

Картина заражения коронавирусом в Саратовской области выравнивается по всем возрастам

Большинство заболевших в Саратовской области коронавирусом с начала пандемии – женщины. Их среди зараженных 61,7% - 54584 случая, против 33882 (38,3%) заболеваний среди мужчин. Речь идет об официально зафиксированных случаях заболевания. Такие данные предоставили в министерства здравоохранения Саратовской области по запросу «КП-Саратов».

Несовершеннолетних в общем числе заболеваний COVID-19 с начала пандемии в Саратовской области 7,4%. На конец сентября зафиксировано было 6584 таких случая. При этом из всех детей 5,5% (359 случаев) приходится на младенцев возрастом до одного года.

Население старше 18 лет в Саратовской области составляет 92,6% среди всех больных коронавирусом.

По возрастам они распределяются следующим образом:

от 18 до 29 лет 8,9% (7886 случаев),

от 30 до 49 лет – 29% (25637 случаев),

от 50 до 64 лет – 29,5% (26119 случаев).

В возрастной группе 65 лет и старше на конец сентября зафиксировано 22240 случаев заболевания, это 26,2% от общего числа заразившихся.

В Саратовской области из 88466 заразившихся корона вирусом на конец сентября непосредственно от COVID-19 скончались 2949 человек – 3,3%.

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