В Саратове на набережной из распиленных затонувших барж может вытечь нефть

Фото пресс-службы администрации города

При подъеме затонувших судов вдоль набережной в Саратове существует риск разлива нефтепродуктов, которые могли оставаться в топливных баках затонувших барж.

Сегодня вдоль берега Волги от улицы 2-я Садовая в сторону Большой вывезли строительный мусор и с помощью специальной подъемной техники убирают подсобные помещения лодочных баз.

На месте продления будущей набережной началась установка специальных лебедок, с помощью которых поднимут на поверхность распиленные в воде элементы затонувших судов.

Как сообщили в мэрии Саратова, для того чтобы не допустить разлив нефти при поднятии барж, представители аварийно-спасательного формирования «Экоспас» установили боновые заграждения. Работы по поднятию и вывозу барж планируют закончить до обледенения Волги – до завершения навигации.

Вытащенные части затонувших судов будут разделены на более мелкие куски. В какие пункты приема металла они будут вывезены, мэрия пока не сообщает.

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