Ограничения в Саратовской области из-за коронавируса продлеваются до 16 октября

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Еще на неделю в регионе под запретом останется ночная работа организаций общепита с 23.00 до 6.00 часов. Исключение составляют обслуживание на вынос, доставка заказов, а также обслуживание на территории аэропорта, ж/д вокзала, автозаправочных станций, автовокзала, придорожных кафе.

Продлен запрет на зрелищно-развлекательные мероприятия в ночных клубах, барах, на дискотеках, в караоке и других предприятиях общественного питания.

Организованным группам детей и подростков до 18 лет запрещено размещение в гостиницах, бронирование мест. Под запретом слеты, фестивали, спортивно-тренировочные сборы, экскурсии и т.д.

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