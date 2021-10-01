В Калининском районе два тягача проехали по велосипедисту

Велосипедист погиб на месте
Фото: ГИБДД по Саратовской области
Вечером 30 сентября в Калининском районе Саратовской области фуры сбили велосипедиста и проехали по нему.
Смертельное ДТП произошло в 18.20 на 631 км а/д Р-22 Каспий М-4 Дон Тамбов-Волгоград-Астрахань.
Сначала 41-летний водитель грузового тягача Мерседес-Бенц с полуприцепом сбил движущегося в попутном направлении велосипедиста. Мужчина 65-летний мужчина не имел шансов выжить, тем более, что после этого на него наехал двигавшийся за ним «Камаз» с полуприцепом, его 42-летний водитель не заметил сбитого велосипедиста и не успел отвернуть.
Велосипедист погиб на месте ДТП.
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