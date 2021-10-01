Двое мужчин погибли, женщина и ребенок в больнице после ДТП на трассе под Вольском

ДТП под Вольском Фото: ГИБДД по Саратовской области

Вечером 30 сентября в районе 184 км а/д Р-228 в Вольском районе Саратовской области в столкновении двух машин погибли два человека.

В 18.20 45-летний водитель Daewoo Nexia выполнял обгон и выехал на встречку, где столкнулся лоб в лоб с KIA RIO.

В результате удара машины сильно смяло, водитель Daewoo Nexia погиб на месте аварии. 41-летний водитель KIA RIO был госпитализирован, но позднее от полученных травм скончался в больнице. В больницу с места аварии с различными травмами увезли также пассажиров KIA RIO – 38-летнюю женщину и пятилетнего мальчика.

Остатки KIA Фото: ГИБДД по Саратовской области

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