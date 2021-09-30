Саратовский минсельхоз рассказал, насколько подорожают «макарошки»

Фото: КП-Саратов

Минсельхоз Саратовской области подробно рассказал о ситуации с ценами на макароны в регионе.

На данный момент в области выполняется полный цикл производства макарон: на полях выращивают твердую пшеницу, мельничный комплекс производит макаронную муку, а две фабрики ее перерабатывают. Всего в области может производиться до 150 тысяч тонн макаронных изделий в год. За январь-июнь 2021 года было произведено 69,1 тысячи тонн макаронных изделий. Стоит отметить, что производство увеличилось всего на 1,3% по сравнению с коронавирусным 2020 годом.

Что же касается цен, с августа они поднялись с 33 рублей за кг до 44 рублей. Цены на макароны марки В (бюджетный сегмент) составляют 28 рублей за кг с НДС, марки А (качественный сегмент) - 67,5 рублей за кг с НДС.

На оптовых складах имеется запас изделий, произведенных ранее. Пока производители пока не повышают цены. В первую очередь ожидается рост цен на макароны высшего качества - марки А (дорогостоящего сегмента).

Напомним, в октябре 2018 года обсуждая в областной думе прожиточный минимум пенсионеров лишилась своей должности проработавшая шесть лет министром труда Наталья Соколова. Она под видеозапись заявила, что «макарошки стоят всегда одинаково» и пенсионеры вполне могут питаться на 3,5 тысячи в месяц, «еда будет сбалансированная, но диетическая». После волны критики в соцсетях и СМИ, Соколову уволили, буквально через несколько часов.

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