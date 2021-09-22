В Саратовской области подорожают «макарошки»

В Саратовской области, как и во всей России, подорожает продукция из твердых сортов пшеницы, об этом сообщает издание «Интерфакс», со ссылкой на Валерия Покорняка владельца холдинга «Алтан», управляющего «Поспелихинской макаронной фабрикой» в Алтайском крае.

Как заявил Валерий Покорняк, что цена на пшеницу твердых сортов на протяжении восьми месяцев держалась на уровне 28 000 рублей за тонну. Но за последние 1,5−2 недели цена на пшеницу поднялась до 32 000−38 000 рублей. Скачек цен объясняется засухой в Канаде и США.

Таким образом, можно утверждать, что бывший саратовский министр занятости, труда и миграции Наталья Соколова была неправа, когда заявила, что «макарошки всегда стоят одинаково» и утверждала, что питаясь ими, вполне можно прожить на минимальный доход. Напомним, после резонансного высказывания о прожиточном минимуме саратовского министра уволили.

Стоит отметить, что сейчас производители призвали поднять экспортную пошлину для российской пшеницы, а также увеличить посевы твёрдых сортов на Алтае, в Саратовской, Оренбургской, Челябинской областях.

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