Ольга Кожанова призвала саратовцев не ходить на работу и в гости, если почувствовали недомогание

Ольга Кожанова Фото: Александр Уриевский

Очень большой рост заболеваемости коронавирусом в Саратовской области в категории детей от 7 до 18 лет и среди служащих и офисных работников. Об этом на заседании областного координационного совета по противодействию коронавирусу 28 сентября заявила руководитель регионального управления Роспотребнадзора Ольга Кожанова.

За неделю общий прирост заболеваемости на 11%, всего 2042 случая за неделю. Это выше, чем в среднем по РФ.

- Увеличивается число болеющих детей, если ранее было 11% то теперь 16,7% от всех заболевших за неделю. Это возраст от 7 до 18 лет в основном.

Также рост среди работающих, до 40% работающих и служащих среди заболевших.

Ожидаем рост заболеваемости гриппом, чего не было в прошлую осень.

Если мы не отработаем все профилактические меры, то еще долго будем кувыркаться с ростом заболеваемости.

«Если я заболел, я не иду на работу, я не иду в гости» - такое правило должно действовать. Более 90% заболевших – среди контактных, на работе или дома, - рассказала Ольга Кожанова.

Она предложила по максимуму перевести все совещания и встречи в онлайн режим.

Небольшой луч света в текущей ситуации – остается прежним за несколько недель уровень заболеваемости среди лиц старще 60 лет. По-прежнему их много, но роста нет уже давно. Это связано с прививками, считает Кожанова.

В регионе 1 млн 900 тыс. человек нужно привить от коронавируса. В аутсайдерах по категориям в первую очередь работники вузов и студенты.

- Решение по 17 городам и районам, где перешли на дистанционное обучение в школах, должно повлиять на заболеваемость по ОРВИ.

За неделю 27 тыс. заболело ОРВИ, это рост по сравнению с предшествующей неделей.

Ограничения в работе развлекательных центров и фудкортах связано с прекращением очных занятий в школах. Это должно повлиять на заболеваемость детей ОРВИ. Владельцы торговых центров нас слышат и должны понимать, - считает главный санитарный врач региона Кожанова.