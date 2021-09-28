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Общество28 сентября 2021 15:48

Панков: Конкурс на строительство школы в Иволгино будет объявлен повторно

Источник:kp.ru
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Депутат Госдумы Николай Панков в своем телеграм-канале «Пара слов» рассказал о том, что строительство школы в саратовском поселке Иволгино необходимо начать уже в этом году.

- Об этом говорили сегодня на совещании в Правительстве области. Несостоявшийся конкурс на проведение работ будет объявлен повторно. После того, как в техническую документацию внесут необходимые изменения. На будущий год строительство завершится, и у школьников Иволгино появится возможность заниматься в современном учебном учреждении, - отметил Панков.