В Энгельсском районе начали проверять источники доходов безработных миллионеров

В Энгельсском районе представители надзорных органов обнаружили не менее 40 официально безработных граждан, ведущих не соответствующий их статусу роскошный образ жизни. Сегодня, 14 сентября, Роман Бусаргин рассказал о таких «удивительных» открытиях в рамках отчета о заседании междведомственной комиссии по мобилизации доходов в регионе.

- В Энгельсском районе в качестве пилотного проекта идет проверка граждан, не ведущих никакой официальной деятельности, но приобретающих предметы роскоши. Уже обнаружено не менее 40 местных жителей, оформивших за прошедший год в собственность недвижимое и движимое имущество на десятки миллионов рублей. Откуда у них такие деньги будут проверять профильные структуры, - пишет Роман Бусаргин в своем Телеграм-канале.

- Всего комиссия за неделю смогла вернуть в областной бюджет 30,8 млн рублей, а с начала года – 671,6 млн рублей, - рассказал председатель правительства.

Ранее выяснилось, что 200 сельских миллионеров Саратовской области задекларировали как сельхозтехнику элитные иномарки.

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