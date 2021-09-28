Радаев пообещал «вызывать на ковер» руководителей на которых поступят жалобы об отсутствии отопления

Валерий Радаев

На утро 28 сентября 22 района Саратовской области подключили к теплу все соцобъекты. Об этом сообщили на совещании у губернатора по отопительному сезону.

- Низкие темпы, никаких отговорок не принимается. В Балашове и Вольске особо сложная ситуация. В Саратове из-за большого количества раскопок коммунальщиков тоже много проблем.

Особо важно сейчас на фоне высокой заболеваемости подключить все больницы.

Если в течение недели продолжатся жалобы на отсутствие тепла в домах, буду точечно разбираться с каждым и вызывать ответственных, как говориться, на ковер.

Ртищевский и Хвалынский районы все подключили – молодцы отметил Радаев.

Министр строительства и ЖКХ области Павел Мигачев сообщил, что 3211 теплоисточников, это 99%, готовы к подаче тепла. Накануне Саратов принял решение одним из последних о начале отопительного сезона.

- Все лечебные учреждения, все соцобъекты с круглосуточным нахождением людей к теплу подключены. Такие данные нам передали соответствующие министерства. Поликлиники еще не все отапливаются. Всего 93% школ и детсадов и учреждений допобразования отапливаются, - сообщил Мигачев.

Губернатор Радаев заметил, что 62% школьников перешли на удаленку, но дома еще не отапливаются.

- Дети дома, а жилье не отапливается, детсады не все тоже. Постоянные жалобы мне идут. Запуск тепла в больших особенно городах это сложный процесс, и каждый год мы к этому возвращаемся, - заметил губернатор. Он потребовал от глав районов влиять на управляющие компании, которые задерживают пуск тепла в жилые дома.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.