Ночью в Балаковском районе молодежь опрокинулась на «шестерке»

. Фото: ГИБДД по Саратовской области

Около полуночи 27 сентября в ДТП в Балаковском районе пострадали несовершеннолетние.

Авария произошла в 23.40 на 18 км дороги Балаково – Духовницкое.

ВАЗ-21061 слетел с дороги, проломил заросли в кювете и перевернулся.

По предварительным данным ГИБДД, 22-летний водитель не справился с управлением.

С места аварии кроме водителя госпитализировали еще трех несовершеннолетних пассажиров – 17 и 16-летних парней и 15-летнюю девочку.

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