Угнанный в Саратове ВАЗ нашли в пункте приема металла

. Фото: ГУ МВД по Саратовской области

В Саратове угнанную машину нашли в пункте приема металлолома.

Владелица пропавшего ВАЗ-2104 написала заявлениев полицию, что ее машину неизвестные угонщики украли от дома на улице Шехурдина.

При этом заявительница уточнила, что по неосмотрительности оставила в машине документы на транспортное средство.

Полицейские нашли автомобиль, точнее, то, что от него осталось, на территории пункта приема металла. В отдел полиции доставлены двое мужчин 20 и 21 года, младший из которых ранее уже был судим.

Заведено уголовное дело.

. Фото: ГУ МВД по Саратовской области

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