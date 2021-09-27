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Здоровье27 сентября 2021 9:07

Коронавиурсом в Саратовской области заразились еще 302 человека

Впервые за все время пандемии число заболевших за сутки в регионе превысило три сотни
Источник:kp.ru
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В Саратовской области утром 27 сентября зарегистрировано 302 новых случая коронавируса за прошедшие сутки.

Выздоровели с начала эпидемии 80 157 человек, за сутки — 182.

По сообщению оперштаба, наибольший прирост заболевших зафиксирован в Саратове — 109, в Энгельсском районе — 45, в Балаковском — 34, в Балашовском — 31, в Пугачевском — 9.

Среди заболевших 39 детей в возрасте до 14 лет, 82 человека старше 60 лет.

У 81 пациента выявлена пневмония, с признаками ОРВИ — 217 человек.

Общее количество заболевших COVID-19 с начала пандемии составило в Саратовской области уже 87 864 человека.