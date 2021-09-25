Саратовский Минсельхоз: цены на хлеб стабилизируют

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Минсельхоз Саратовской области сообщил о том, какие меры принимаются в регионе для стабилизации цен на хлеб.

На данный момент цена на хлеб пшеничный из муки 1 сорта составляет 22,22 - 23,55 рублей за буханку весом 0,55 кг, а на хлеб ржано-пшеничный 25,63 - 27,3 рублей за буханку весом 0,68кг.

Последнее увеличение цен на хлеб прошло 25 июня 2020 года. Оно было связано с подорожанием сырья и составило 10%. При этом повышение в июне 2020 года зафиксировало цены на уровне урожая 2019 года.

С марта 2021 года предприятия хлебопекарной промышленности региона получают компенсацию части затрат на производство хлебобулочных изделий. Она составляет 2 рубля на килограмм продукции.

Господдержка производителя составила 26,3 миллиона рублей, из них 500 тысяч выделены из областного бюджета. Объем произведенного с господдержкой хлеба составил 13,2 тыс. тонн. Компенсацию получили 12 хлебопекарных предприятий.

Минсельхоз России также выделил дополнительно 7,7 миллионов рублей на поддержу саратовского производителя. Соответствующее соглашение с Минсельхозом России заключено. После принятия соответствующих поправок в областной бюджет (29 сентября 2021 года) средства будут выплачены.

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