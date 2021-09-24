Жителей Саратова предупредили о повышении цен на хлеб

Саратовцев предупредили о повышении цен

Сегодня, 24 сентября, жителей Саратова предупредили о грядущем повышении цен на хлеб. Жители города обеспокоены.

Сегодня в паблике Саратов онлайн ВКонтакте появилось сообщение от пользователя с именем Анна Макеева. На выложенном ей снимке объявление, которое гласит, что с 1 октября 2021 года будут повышены цены на хлебную продукцию. Такое сообщение якобы было размещено на хлебном стеллаже в одном из магазинов города.

Напомним, ранее стало известно, что в России ожидается подорожание макаронных изделий.

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