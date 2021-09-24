Перекопанные улицы в Саратове приведут в порядок к 10 октября

Руководитель "Т Плюс" в Саратове пообещал завершить все раскопки на улицах до 10 октября

Из 13 участков теплотрасс, которые были раскопаны энергетиками «Т Плюс» для ремонта в Саратове, работы продолжаются на 12. На четырех из них они вошли в стадию благоустройства территории после раскопок.

- Весь город перекопан. Реконструкция сетей – это хорошо, но вы должны соблюдать нормативы по срокам ремонта и наводить порядок после работ. Инфраструктурой нужно заниматься, но саратовцы от этого не должны страдать. Часто, общаясь с жителями, слышишь упреки, раздражение. Поэтому до 10 октября график должен быть выдержан. В дальнейшем нужно заранее планировать, чтобы не создавать излишние неудобства», - потребовал глава региона, который сегодня ездил смотреть, как готова к работе ТЭЦ-2 в Заводском районе.

Все работы в «Т Плюс» обещали завершены до 30 сентября, еще 10 дней, до 10 октября, компания берет на то, чтобы закопать все котлованы. Заасфальтировать дороги и тротуары, словом, провести благоустройство территории.

Сейчас по Саратову готовность жилого фонда к приему тепла составляет 59%, объектов соцсферы – 86%, у прочих потребителей – 30%.

Также сложная ситуация с готовностью к отопсезону сложилась в Балаково, часть многоквартирных жилых домов до сих пор не выполнила промывку, опрессовку и регулировку отопительных систем. На это представители «Т Плюс» обратили внимание главы региона.

Зампреду Андрею Архипову поручено разобраться с подготовкой Балаковского района к отопсезону.