Саратовец отметил день рождения в гараже изнасилованием с электрошокером

Предъявлено обвинение в изнасиловании и угрозе убийства 37-летнему жителю Фрунзенского района Саратова. Таким образом он отметил свой день рождения.

Как рассказали в СУ СКР по Саратовской области, в ночь с 28 на 29 августа в гараже на улице Шелковичная мужчина отмечал день рождения с общим знакомым и 28-летней девушкой.

Застолье завершилось изнасилованием девушки, к которой помимо физической силы именинник приложил угрозы убийства, подкрепленные ножом и электрошокером.

- Улучив момент, потерпевшая смогла убежать из гаража и обратилась с заявлением в правоохранительные органы. Оперативно прибывшие на место происшествия сотрудники ОП № 6 в составе УМВД по городу Саратову застали насильника - именинника в том же гараже и доставили злоумышленника в следственный орган. Сейчас он под стражей и следующие несколько лет отмечать свой день рождения будет, скорее всего, не так активно.

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