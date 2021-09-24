От коронавируса умерли еще 24 жителя Саратовской области

. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Саратовской области за минувшие сутки скончались 24 пациента с коронавирусом. Об этом 24 сентября сообщили в региональном минздраве.

- Скончались пятнадцать женщин и девять мужчин в возрасте от 27 до 92 лет, - уточнили в министерстве.

Как стало известно погибшая 27-летняя женщина была госпитализирована с двусторонней полисегментарной пневмонией. Течение заболевания у нее осложнилось пневмотораксом, абсцессом легкого, острым миокардиальным повреждением на фоне респираторного дистресс- синдрома.

Общее количество погибших от коронавируса в Саратовской области достигло 2820 человек.

Вот уже четыре дня подряд число погибших держится на рекордной суточной отметке - 24 человека.