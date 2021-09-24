Заведующая детским садом в Балаково подозревается в хищении

Следственным отделом по городу Балаково СУ СКР по Саратовской области возбуждено уголовное дело о мошенничестве, совершенном с использованием служебного положения, в отношении заведующей детским садом.

По данным следствия, заведующая детским садом в городе Балаково фиктивно трудоустроила на должность медсестры свою знакомую.

С июля 2017 года по июнь 2021 года она обеспечивала подготовку документов о якобы выполнении медсестрой своих служебных обязанностей. Деньги, перечисленные на ее зарплату, женщина, фиктивно трудоустроенная медсестрой, лично передавала заведующей детским садом, а также перечисляла на расчетный счет аффилированного ей лица. Всего заведующая получила 858 873 рубля.

В настоящее время по делу проводятся следственные действия. Преступление выявлено сотрудниками ОЭБиПК МВД России «Балаковское» Саратовской области.