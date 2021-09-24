В Степном мужчина поплатился жизнью за пьянство и громкий шум

Молодой человек признался в убийстве соседа Фото: СУ СКР по Саратовской области

В поселке Степное Саратовской области был убит местный житель.

Как сообщили «КП-Саратов» в Следственном комитете, вину в преступлении признал 21-летний сосед погибшего.

Обвиняемый раскаялся в преступлении Фото: СУ СКР по Саратовской области

По версии следствия, около полуночи 19 сентября он зашел к соседу, в его квартиру в доме на улице Кирова. Ранее они уже ссорились из-за пьянок мужчины. На этот раз молодой человек также не стал сдерживать эмоций и высказал свои претензии на громкий шум.

Во время конфликта юноша выхватил нож и ударил пьяного соседа в живот.

После этого он ушел на улице и вызвал полицию. Но в это время раненый сосед последовал за ним и получил удар кулаком в лицо. Приехавшая скорая помощь госпитализировала пострадавшего, но вскоре он скончался.

на улице молодой человек ударил раненого кулаком Фото: СУ СКР по Саратовской области

Молодой человек раскаялся и был арестован.

Обвиняемый был отправлен под стражу Фото: СУ СКР по Саратовской области

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