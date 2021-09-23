Валерий Радаев приказал развернуть еще 500 коек до конца недели

Сегодня, 23 сентября, в правительстве Саратовской области состоялось очередное заседание координационного совета по короновирусной инфекции в регионе.

- Низкие темпы вакцинации имеют Ивантеевский, Хвалынский, Озинский и Советский районы. Всего привиты 22,7 процента населения, то есть более 308 тысяч человек, - рассказал глава регионального минздрава Олег Костин.

На данный момент реабилитацию больных организовали на 248 койках, работающих в рамках системы ОМС. В госпитале для ветеранов в Саратове пролечены уже более 1 тысячи человек.

Валерий Радаев поставил минздраву задачу развернуть до конца недели еще 500 коек в Саратовской области. Кроме того, глава региона попросил Олега Костина выбросить из головы возможность невыдачи амбулаторным больным лекарств от ковида.

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