В Саратовской области осталось 216 свободных коек в ковид-госпиталях

Сегодня, 23 сентября, первый заместитель регионального министра здравоохранения Станислав Шувалов рассказал о ситуации с COVID-19 в области.

На данный момент 38% зараженных составляют Саратовской области мужчины, а 61,7% женщины. 3 450 человек находятся в стационарах, а 3 305 жителей региона страдают от пневмонии. На кислородной поддержке остаются 1116 человек. 1580 саратовцев на амбулаторном лечении.

Всего произведено 290 698 исследований на коронавирус, наращены мощности лабораторий. В регион поступили 941 тысяч доз вакцины, работают 99 прививочных пунктов, плюс 20 мобильных. Уже привиты 682 тысяч человек первым компонентом, это 56,7% от населения, которое может прививаться.

В ковид-госпиталях на сегодня 3671 койка, из них 216 свободные. Новые койки вводятся почти каждый день, с 17 июня 2201 койка введена дополнительно. Госпиталь СГМУ в очередной раз открывается, в ближайшие время начнет принимать пациентов.

По данным минздрава в регионе привито от коронавируса 27 293 педагога, это 63,1% от общего количества педагогов.

- Мы потеряли 32 медработников из-за коронавирса. У 20 заражение произошло во время работы, - заявил Станислав Шувалов.

Уже 308 270 человек привиты от гриппа.

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