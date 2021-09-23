Радаев возмутился отсутствием отопления в соцобъектах

Губернатор Радаев возмутился, почему зампред Александр Соловьев не выполнил данное неделю назад поручение по подаче отопления в соцучреждения. Эта тема сегодня тесна связана с заболеваемостью ОРВИ, которую также затронули сегодня, 23 сентября, на заседании координационного совета при губернаторе по противодействию коронавирусу.

- Еще одна тема, связанная с сезонными ОРВИ. Это - своевременная подача тепла на фоне понижения температуры. Сегодня как никогда важно не допустить дополнительного фактора роста вирусных заболеваний. Зампред Соловьев доложит о вхождении соцсферы в отопсезон, о сроках подачи тепла, - сказал губернатор, но потом добавил более эмоционально.

- Почему поручение не исполнено? Я еще неделю назад об этом говорил. Сегодня ночью читал почту, что пишут люди. Что ждать? Все госпитали переполнены! – возмутился губернатор отсутствием тепла в соцобъектах.

Далее в ходе совещания губернатор также прошелся по всем районам, на кого поступили жалобы от населения, поговорив с главами по видеосвязи.

- Всем было рекомендовано подключить на прошлой неделе. Сегодня исполнить, и завтра 100% доложить. Если еще будут такие жалобы – заявления на стол, - предложил главам районов Радаев.