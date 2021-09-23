В Саратовской области с начала года утонули 109 человек

С начала года в Саратовской области утонули 109 человек. Только за летний купальный сезон, с начала июня по 13 сентября утонули 82 взрослых и пять детей. Всего за год на водоемах погибли девять детей. Такие цифры привел начальник областной службы спасения Павел Кориков на пресс-конференции 23 сентября.

Он отметил, что цифры выше, чем в прошлом году, когда купальный сезон был во многом ограничен коронавирусным локдауном.

По словам Корикова, причиной гибели в большинстве случаев становилось алкогольное опьянение и купание в непредназначенных для этого местах. В частности, под мостом Саратов-Энгельс. На санкционированных пляжах произошло 19 случаев гибели людей.

Дети гибнут чаще всего потому, что предоставлены сами себе, родители не следили за ними вов ремя купания.