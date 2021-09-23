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Происшествия23 сентября 2021 13:47

СКР начал проверку отравления 12-летней девочки алкоголем в Вольске

Источник:kp.ru
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СУ СКР по Саратовской области начал проверку публикации в интернете о госпитализации 12-летней девочки с симптомами отравления алкоголем.

По данным СМИ, в городе Вольске Саратовской области 12-летняя девочка была госпитализирована в реанимационное отделение лечебного учреждения в состоянии комы. Как сообщается на сайте СУ СКР, в ходе медицинского обследования у неё диагностировано отравление алкоголем.

Выясняется полнота осуществляемого органами профилактики контроля за условиями жизни и воспитания девочки.