СКР начал проверку отравления 12-летней девочки алкоголем в Вольске

СУ СКР по Саратовской области начал проверку публикации в интернете о госпитализации 12-летней девочки с симптомами отравления алкоголем.

По данным СМИ, в городе Вольске Саратовской области 12-летняя девочка была госпитализирована в реанимационное отделение лечебного учреждения в состоянии комы. Как сообщается на сайте СУ СКР, в ходе медицинского обследования у неё диагностировано отравление алкоголем.

Выясняется полнота осуществляемого органами профилактики контроля за условиями жизни и воспитания девочки.