В Саратове полиграфкомбинат продан по минимальной цене

В Саратове акции полиграфкомбината были проданы по минимальной цене. На аукционе они ушли предпринимателю Артему Михайляну, соответствующее сообщение опубликовано на электронной торговой площадке Российского аукционного дома.

Предприниматель выкупил у государства предприятие в собственность за минимальную цену в 164,5 миллиона. В это предложение входят 1,1 миллиона ценных бумаг с номинальной стоимостью 110,3 миллиона рублей, два производственно-складских комплекса, база отдыха и квартира.

Согласно ОКВЭД, Михайлян занимается покупкой, продажей, арендой и управлением недвижимости, а также посредничеством при купле-продаже. Вероятно, после него предприятие перейдет другому собственнику.

Напомним, Распоряжение правительства России о разрешении приватизации саратовского полиграфкомбината было подписано 31 декабря 2019 года.

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