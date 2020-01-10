Саратовский полиграфкомбинат передадут в частные руки

10 Янв. 2020 2020-01-10T15:48:41+03:00

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Ряд объектов в Саратовской области должен быть приватизирован в ближайшие годы.

Распоряжение правительства России об утверждении прогнозного плана приватизации на 2020–2022 годы подписано 31 декабря 2019 года.

В план приватизации вошли ряд акционерных обществ, находящихся в госсобственности. Это Саратовский полиграфический комбинат (планируется передать в частные руки 100% акций), МРСК «Волги» (будет продано 0,5% акций).

Кроме того, после снятия ограничений будут приватизированы «Дезинфекционный центр» в Балакове и «Меддезинфекция» в Саратове.

Под приватизацию попадут также ряд земельных участков и зданий, в числе которых причальная стенка в поселке Юриш.

ИСТОЧНИК KP.RU