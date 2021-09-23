В Саратовской области подали более тысячи предварительных заявок на бесплатную догазификацию

В Саратовской области продолжается кампания по бесплатной догазификации.

Установлено, что возможно догазифицировать домовладения в 345 газифицированных населенных пунктах, садоводческих и огороднических некоммерческих товариществах. Ориентировочные суммарные затраты на подведение газопровода до границ земельных участков составят более 1 миллиарда рублей. Об этом "КП-Саратов" сообщили в министерстве промышленности и энергетики области.

В ходе проведенных опросов число собственников, намеренных обратиться за подключением, составило 4791 человек.

В настоящее время в газораспределительные организации (ГРО) обратились 1205 собственников домовладений с предварительной заявкой на бесплатную догазификацию.

Администрациям муниципальных районов и ГРО рекомендовано ускорить обработку заявок, поступающих от населения, для скорейшего обобщения и включения их программу догазификации на 2022 год, а также в региональную программу газификации Саратовской области. При условии определения в 2021 году источника финансирования догазификации все желающие домовладения, подлежащие критериям догазификации, будут в 2022 году газифицированы.

Основными критериями догазификации домовладений являются:

- Населённые пункты, в границах которых есть газораспределительные сети.

- Домовладение находится в границах ранее газифицированного населенного пункта. Ограничений по объему и протяженности газораспределительной сети нет.

- Заявитель - физическое лицо с оформленным правом собственности на жилой дом и земельный участок. Направление использования газа - только личные и домашние нужды, не связанные с предпринимательством.

- СНТ, находящиеся в границах населенного пункта, газифицируются до границ общего пользования.