Предъявлено обвинение директору компании, который не отремонтировал крышу на здании саратовской полиции

. Фото: СУ СКР по Саратовской области

Директору общества с ограниченной ответственностью в Саратове предъявлено обвинение в покушении на дачу 200-тысячной взятки полицейскому. Уголовное дело было заведено по этому поводу следователями регионального СУ СКР некоторое время назад.

Директор коммерческой организации в Саратове, 30 августа 2021 года прямо в помещении служебного кабинета сотрудника ГУ МВД России попытался передать взятку в сумме 40 000 рублей. Это была первая часть обещанной суммы в 200 000 рублей за составление акта о выполнении работ по ремонту кровли одного из административных зданий органа полиции. При этом объем выполненных работ не соответствовал условиям, предусмотренным контрактом.

Полицейский отказался от взятки, коммерсанта задержали сотрудниками ОРЧ (СБ) ГУ МВД России по Саратовской области.