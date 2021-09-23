Молодой человек признался в преступлении в заброшенном доме на Шехурдина

Задержанный признал свою вину Фото: СУ СКР по Саратовской области

В Саратовской области задержан 28-летний житель Краснопартизанского района по подозрению в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью человеку, от которого тот скончался.

Как сообщили «КП-Саратов» в Следственном комитете, преступление было совершено 14 августа в заброшенном доме на улице Шехурдина.

Трагедия разыгралась в доме на улице Шехурдина Фото: СУ СКР по Саратовской области

По версии следствия, в июле 28-летний мужчина познакомился с 36-летним и пригласил пожить у себя, более того, пообещав помочь найти работу. Но новый знакомый вскоре ушел из квартиры, а хозяин обнаружил пропажу четырех тысяч рублей.

Снова они встретились 14 августа утром в заброшке на Шехурдина. Молодой человек обвинил мужчину в краже и не поверил, что тот не брал денег. Он принялся избивать его руками, ногами, а потом и деревянным бруском. В конце концов он швырнул ему в голову осколок кирпича и ушел.

Молодой человек раскаялся в преступлении Фото: СУ СКР по Саратовской области

Раненый сумел выйти на улице, где его увидели прохожие и вызвали скорую помощь. Но 15 августа потерпевший скончался в больнице.

Задержанный свою вину признал и раскаялся. Его отправили под стражу.

Обвиняемого отправили под стражу Фото: СУ СКР по Саратовской области

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