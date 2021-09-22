В Саратовской области депутат с сообщниками торговал нелегальным алкоголем

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В суд передано дело о нелегальном алкокогольном производстве на окраине Саратова, к которому, по данным следствия, причастен депутат одного из районных советов.

Следователи Ленинского района Саратов СУ СКР завершили расследование уголовного дела в отношении двух женщин и четырех мужчин, обвиняемых в незаконном производстве, закупке, хранении, перевозке и обороте этилового спирта без соответствующей лицензии.

Их также обвиняют в производстве и сбыте немаркированной алкогольной продукции в крупном размере, группой лиц по предварительному сговору.

Как установили следователи, с 1 февраля по 18 апреля 2020 года группа товарищей, один из которых является депутатом муниципального образования одного из районов области, приобретали, хранили на складе в районе Сокурского тракта огромное количество алкоголя. Эту спиртосодержащую продукцию без соответствующей лицензии и акцизных марок они продавали неопределенному кругу лиц.

Только один обвиняемый признал вину, но следователи уверены, что собрали исчерпывающие доказательства вины всех участников группы.