В Саратовской области отапливают 12% соцобъектов

В Саратовской области начали подачу тепла в школы, поликлиники и детские сады. Поручение дал накануне по этому поводу губернатор Радаев.

Нормативные акты о пуске тепла на соцобъекты приняли и направили в минстрой администрации 32 районов области и городских округов: Александрово-Гайского, Аркадакского, Аткарского, Балаковского, Балашовского, Воскресенского, Духовницкого, Екатериновского, Ершовского, Ивантеевского, Калининского, Красноармейского, Краснокутского, Краснопартизанского, Лысогорского, Марксовского, Новобурасского, Новоузенского, Озинского, Перелюбского, Пугачевского, Ровенского, Романовского, Ртищевского, Самойловского, Советского, Турковского, Федоровского, Хвалынского, Энгельсского районов, поселка Михайловский и города Шиханы. Об этом сообщили в Министерстве строительства и ЖКХ области.

Сегодня к теплу подключено и отапливаются 558 объектов социальной сферы (школ, поликлиник, детских садов и др.), что составляет 12% от их общего количества.