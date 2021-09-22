Панков: Решение вопроса с ЖК «Победа» выходит на финишную прямую

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Уже в середине октября пакет документов по ЖК «Победа» может быть направлен в наблюдательный совет Фонда ДОМ.РФ для принятия решения по достройке или компенсации дольщикам. Об этом сообщил Николай Панков в своем телеграм-канале "Пара слов".

- Решение вопроса с ЖК «Победа» выходит на финишную прямую. Сформированы реестры требований двух конкурсных управляющих. Реестр по третьему застройщику будет сформирован в начале октября. Нужно приложить все усилия, чтобы 15 октября полный пакет документов будет направлен в наблюдательный совет Фонда для принятия решения. Его заседание планируется на октябрь.

Времени потеряно много. По разным причинам. Одна из которых нежелание прежних застройщиков достраивать дома. И сейчас нам нужно отстоять интересы жителей. Важно как можно скорее начать достройку домов. Поэтому документы в наблюдательный совет нужно направлять параллельно с завершением формирования реестра.

Важный вопрос и охрана недостроенных объектов. Конкурсным управляющим необходимо в ближайшее время принять решение по ограждению. И на объекте не должны присутствовать организации, которые к достройке дома никакого отношения не имеют, - сообщил Панков.